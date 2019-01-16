МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В России в ближайшем будущем могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец. Как пояснил в эфире программы "Наблюдатель" телеканала "Культура" глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов, это связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.

"Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире — это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов. Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", — пояснил эксперт.

Сейчас, подчеркнул Кузнецов, новые технологии появляются гораздо быстрее, чем сто лет назад. "Есть статистика, что сейчас в среднем новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем, например, 100 лет назад", — констатировал он.