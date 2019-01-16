МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация McDonald's была вынуждена отказаться от использования торговой марки Big Mac в Евросоюзе после поражения в споре с ирландской сетью фастфуда Supermac's за эксклюзивное право на использование этого названия, сообщает издание Irish Times.

Исполнительный директор и основатель Supermac's Пэт Макдонаг (Pat McDonagh) сообщил изданию, что раньше у компании было эксклюзивное право на торговую марку Supermac's в Ирландии, а право расширяться в Европе оспаривал McDonald's. После решения Агентства по вопросам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) Supermac's сможет расширяться в Великобритании и Европу, отметил Макдонаг.

"(Патентный офис ЕС) аннулировал название, которое было изначально дано McDonald's в 1996 году", — заявил Макдонаг.

Издание отмечает, что название Big Mac было зарегистрировано в Европе и как еда, и в категории названия ресторана, что означало, что McDonald's может назвать так свой ресторан. Знаменитая сеть фастфуда заявляла, что если Supermac's зарегистрирует свой торговый знак, это может вызвать путаницу у клиентов.

Теперь Supermac's сможет использовать Big Mac в качестве названия для своих ресторанов за пределами Ирландии, а также называть так любые продукты в ресторанах.