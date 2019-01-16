МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Ассоциация российских банков (АРБ) направила в спикеру нижней палаты парламента РФ Вячеславу Володину письмо с предложением законодательно изменить порядок оформления долевой собственности на детей в случае, если жилье взято в ипотеку. Банкиры предлагают предусмотреть выделение детских долей после полного погашения жилищного кредита, в том числе при его рефинансировании, пишет РБК. Дешевая ипотека в России вновь уходит в прошлое

Сейчас семьи с детьми не имеют возможности рефинансировать ипотеку, для получения или частичного погашения которой использовался материнский капитал.

Глава комитета по финансовому рынку Думы Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что такое предложение поступило и сейчас обсуждается в нижней палате. "Ожидаем, что законопроект будет внесен в первое чтение в феврале", — рассказал парламентарий.

Издание отмечает, что наиболее остро в рефинансировании ипотечных займов заинтересованы те семьи, кто брал кредиты под высокие проценты — 12,5-14,7% — в 2015-2016 годах. Они могли бы существенно снизить свои ежемесячные расходы при нынешних ипотечных ставках (по состоянию на ноябрь 2018 года средняя ставка составляла 9,52% годовых).

Напомним, что в январе 2019 года ставки по ипотечным кредитам повысили Сбербанк и ВТБ.