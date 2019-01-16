МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Генерального директора "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева задержала во вторник полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Мы подтверждаем, что против генерального директора АСГ Игоря Савельева проводятся следственные действия. Вчера, 15 января, к нему приходили люди из полиции. Он покинул офис АСГ в их сопровождении", — сообщили в компании.

По словам представителя пресс-службы, задержание не связано с работой "Алкогольной сибирской группы" или с деятельностью Савельева на посту гендиректора АСГ.

"Покидая офис, Савельев уведомил сотрудников о том, что он намерен прекратить трудовой контракт с "Алкогольной сибирской группой", — добавил он.

В среду назначили нового гендиректора АСГ, им стала действующий финансовый директор компании — Елена Тябутова, сообщил представитель компании.