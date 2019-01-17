МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds продала все свои акции российского ритейлера "Магнит", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчетность компании на конец ноября прошлого года.

Еще в августе 2018 года на долю входящих в OppenheimerFunds фондов приходилось 7,28% в капитале второго по обороту в РФ ритейлера. Однако в том же месяце она снизилась до 4,78%.

На 31 августа 2018 года инвесткомпания OppenheimerFunds владела 2,9% акций "Магнита", их стоимость оценивалась в 179,54 млн. Накануне такой пакет бумаг на Лондонской бирже (LSE) стоил $224,88 млн.

В отчетах OppenheimerFunds говорится о том, что во II квартале 2018 года "Магнит" показал более слабые результаты, чем ожидалось. Замедлился рост чистой выручки сети — до 6,5% против 8,1% в I квартале.

Решение о выходе из капитала ритейлера могло быть принято в конце сентября прошлого года из-за плохих показателей, рассказал изданию старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Полный выход OppenheimerFunds из "Магнита" может послужить позитивным сигналом для тех инвесторов, которые хотели увеличить свой пакет и ждали момента, чтобы это сделать: избыточное предложение бумаг создавало риски получения убытка.