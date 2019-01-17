МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Крупный российский ритейлер "Магнит" вводит в свою структуру должность президента. Это кресло займет бывший генеральный директор другой сети — "Лента" — Ян Дюннинг, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к топ-менеджеру и к компании.

Издание поясняет, что о назначении Дюннинга может быть объявлено уже в ближайшее время. Фонды Oppenheimer вышли из капитала ритейлера "Магнит"

Дюннинг занимал пост гендиректора "Лента" десять лет — до декабря 2018 года. Он ушел из сети по своей инициативе.

Отмечается, что Дюннинг, как и нынешний гендиректор "Магнита" Ольга Наумова, входили в число кандидатов на руководящий пост в ритейлере. Переговоры с ними вел еще основатель "Магнита" Сергей Галицкий в 2017 году, но тогда прийти к договоренности не получилось. В прошлом 2018 году Галицкий продал свой пакет акций в компании — 29,1% — группе ВТБ, которая затем перепродала 11,82% из них инвестиционной компании "Марафон Групп".

"Фактически, Дюннинг будет подчиняться Наумовой и наоборот", — цитирует РБК одного из своих собеседников.

Наумова будет продолжать отвечать за оперативную деятельность ритейлера и возглавлять правление, в которое войдет Дюннинг. "Экс-глава "Ленты", в свою очередь, будет сосредоточен на продвижении стратегии и взаимодействию со стейкхолдерами, а Наумова как гендиректор будет подотчетна ему и совету директоров", — рассказал источник.