МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2018 году увеличила консолидированную выручку по МСФО на 14,3% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 110,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Объем консолидированной выручки группы в четвертом квартале вырос на 13% в годовом выражении, до 34,3 миллиарда рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.