МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска подал исковое заявление в суд о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова в качестве компенсации морального вреда одного миллиона рублей. Об этом в четверг сообщил представитель бизнесмена.

По его словам, председатель партии на заседании нижней палаты парламента России 9 января 2019 года сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением. Минфин США продлил ряд лицензий связанных с Дерипаской компаний до 28 января

"Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию", — пояснил представитель миллиардера.

Он рассказал также, что "Русал" является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, она была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий.

"Её основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных. За 20 лет работы "Русал" стал ключевым игроком глобального алюминиевого рынка, обеспечивает 100 тысяч рабочих мест и является одной из самых социально ответственных компаний в стране", — пояснил представитель Дерипаски.

"Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к "афере" мы считаем оскорбительным и недопустимым и будем отстаивать свою позицию в правовом поле. В Тверской районный суд Москвы был направлен иск о взыскании с Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей", — подытожил он.

Зюганов в свою очередь заявил, что пока не ознакомился с иском бизнесмена.

"Ему не хватает миллиона для полного счастья? Я еще иска не видел, посмотрю, потом мои юристы прокомментируют", — заявил политик.

"Меня триста раз судили за то, что я сказал, что в стране уголовники берут верх, за то, что распоясались. Ничего тут нового нет. Вместо того, чтобы нормальные налоги платить и развивать производство… Сначала эти заводы захапали у трудящихся, теперь отдают под чужое управление, поэтому я предложил создать комиссию и расследовать все эти факты, а так — нечего делать из себя обиженных", — отметил лидер КПРФ.