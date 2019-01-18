МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Оксфорд (Великобритания) принял решение приостановить получение финансовой помощи от китайского производителя техники и гаджетов — компании Huawei Technologies Co. Ltd.

Решение университета принято на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации Huawei.

Помимо этого руководство британского университета выразило надежду на скорое разрешение сложившейся ситцуации и возникших противоречий.

Напомним, что Huawei является одним из ведущих китайских производителей смартфонов. В конце прошлого года в Канаде была задержана финансовый директор, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу. США запросили ее экстрадицию из-за подозрения в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство Китая в Канаде назвало это задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.