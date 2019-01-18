МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бывший председатель совета директоров автоконцерна Nissan Карлос Гон получил неправомерные выплаты общей суммой около 7,8 миллиона евро от совместного предприятия (СП) Nissan и Mitsubishi (Nissan-Mitsubishi B.V., NMBV), сообщили компании в своих пресс-релизах.

"Совместное расследование подтвердило, что Гон заключил индивидуальный трудовой договор с NMBV и что в соответствии с этим договором он получил в общей сложности 7822206,21 евро (включая налоги) в качестве заработной платы и других выплат за счет средств NMBV", — говорится в релизе Nissan. По данным Mitsubishi, упомянутая сумма была незаконно выплачена Гону с апреля по ноябрь 2018 года.

Nissan отметила, что Гон, вопреки четким требованиям утверждать договоры о выплатах с советом директоров, заключил упомянутый контракт без обсуждений с другими членами совета — главой Nissan Хирото Саикавой и главой Mitsubishi Motors Осаму Масуко. В своем релизе Mitsubishi добавила, что договор был заключен неуполномоченным для этого лицом, и кроме того, в NMBV не было принято никаких официальных процедур для осуществления выплат Гону.

По данным Nissan расследование также выявило, что еще в 2016 году, вскоре после объявления о сотрудничестве двух компаний, "Гон, бывший уполномоченный директор Грег Келли, а также другие лица начали искать возможность проведения незаконных выплат Гону" через СП Nissan и Mitsubishi. NMBV была создана в июне 2017 года. Mitsubishi сообщает, что заключение контракта и выплаты Гону были проведены в соответствии с указаниями, которые Гон дал некоторым руководящим лицам в Nissan.

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

В конце декабря прокуратура провела повторный арест Гона, основанием для этого стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).