МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Суммарная выручка застройщиков жилья московского региона в 2018 году выросла на 30% и впервые превысила 1 триллион рублей, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков компании ЦИАН.

Как отмечается в сообщении компании, годовые темпы прироста выручки застройщиков выше темпов роста сделок — при увеличении выручки на 30% число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) выросло только на 20%.

Около 48% суммарной годовой выручки, по данным ЦИАН, распределено между десятью застройщиками. С большим отрывом по объему оценочной выручки на первичном рынке лидирует ПИК, на втором месте — "Инград", замыкает тройку лидеров "Самолет девелопмент".

Наибольший рост аналитики компании зафиксировали у девелопера "Основа" ­­– плюс 548%. Худший результат продемонстрировала обанкротившаяся Urban Group – минус 72%.

Большинство ДДУ, по статистике ЦИАН, в 2018 году заключено в новой Москве — на 144,5 миллиарда рублей, на втором и третьем местах по суммарной выручке жилые комплексы на западе Москвы (107,4 миллиарда рублей) и в центре столицы (95,5 миллиарда рублей).

В Подмосковье наибольшая активность покупателей отмечена в Ленинском (44,6 миллиарда рублей), Красногорском (43,6 миллиарда рублей) и Люберецком (34,3 миллиарда рублей) районах, добавляется в сообщении.