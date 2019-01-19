МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Американская Федеральная комиссия по торговле планирует оштрафовать Facebook, пишет The Washington Post.

Комиссия совместно с ФБР, Минюстом и прочими ведомствами проводила расследование в отношении соцсети из-за случаев передачи личных данных пользователей третьей стороне ради маркетинга.

Пострадавшими от действий Facebook считаются порядка 87 млн человек. Сумма штрафа, по предварительной оценке, может составить свыше $22,5 млн. Именно данную сумму в 2012-м выплатила компания Google из-за адресной рекламы.

Ожидается, что на этот раз штрафные санкции сильно превысят ту сумму, которую были вынуждены оплатить в Google.