ТОКИО, 20 янв — ПРАЙМ. Южная Корея планирует направить в 2019 году 7,3 миллиарда южнокорейских вон (более 6,5 миллиона долларов) на разработку новейших беспилотных технологий, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство образования, науки и техники.

Около 1,1 миллиарда южнокорейских вон (около 977 тысяч долларов) будет направлено на разработку технологий, используемых в беспилотных аппаратах. Еще около 800 миллионов южнокорейских вон (710,4 тысячи долларов) будет выделено на разработку искусственного интеллекта, который в будущем можно будет установить на беспилотники.

Наибольшая часть средств – около 4 миллиардов южнокорейских вон (3,55 миллиона долларов) – пойдет на организацию системы управления движения беспилотных аппаратов, в частности, дронов.

В последнее время все больше и больше стран направляют значительные финансовые средства в разработку беспилотных автомобилей и летательных аппаратов. В частности, в России с 1 декабря 2018 года стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Предполагается, что высокоавтоматизированные автомобили в рамках правительственного эксперимента появятся на дорогах в марте-апреле текущего года.