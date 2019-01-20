МИНСК, 20 янв — ПРАЙМ. Минск рассчитывает на взвешенное решение Киева в связи с проведением антидемпингового расследования в отношении импорта на Украину поваренной соли белорусского производства, следует из сообщения дипмиссии республики в Киеве.

В ноябре 2017 года межведомственная комиссия по международной торговле по заявлению компании "Руссоль-Украина" начала антидемпинговую проверку импорта поваренной соли из Белоруссии. В жалобе, в частности, было указано, что импорт соли из республики мог совершаться по демпинговым ценам, поскольку они были ниже, чем на внутреннем белорусском рынке. А поставки якобы осуществлялись в таком объеме, который мог навредить украинскому товаропроизводителю.

"Семнадцатого января 2019 года в соответствии с положениями договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года в министерстве экономического развития и торговли Украины состоялись двусторонние консультации в связи с проведением антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину соли поваренной выварочной сорта экстра происхождением из Республики Беларусь", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В нем отмечается, что введение "на фоне динамично развивающегося двустороннего торгово-экономического диалога новых ограничительных мер, по мнению белорусской стороны, станет сдерживающим фактором в дальнейшем наращивании взаимного товарооборота". "В ходе консультаций выражена надежда, что окончательное решение межведомственной комиссии по международной торговле Украины будет взвешенным и конструктивным", — сообщило посольство.

В сообщении также говорится, что в ходе консультаций белорусской стороной сделан акцент на достигнутых в рамках первого Форума регионов Белоруссии и Украины главами двух государств договоренностях провести "совместную предметную работу" по урегулированию вопросов взаимного доступа товаров на рынки и устранению барьеров в торговле.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины состоялся осенью 2018 года в Гомеле. Участие в нем приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.