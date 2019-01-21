МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ведущий российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер"<TRCN> в 2018 году увеличил перевозки на 6,1% по сравнению с предыдущим годом — до 1,886 миллиона TEU, сообщила компания.

Рост, поясняет оператор, произошел "главным образом за счет роста международных перевозок на 14,3%". В частности, внутренние перевозки "Трансконтейнера" в 2018 году снизились на 1,9%, до 886,6 тысячи TEU, экспортные выросли на 10,3%, до 476,6 тысячи TEU, импортные — на 12,7%, до 355,5 тысячи TEU, транзитные — на 32,3%, до 166,7 тысячи TEU.

Перевозки "Трансконтейнера" в четвертом квартале 2018 года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 501 тысячи TEU. Согласно сообщению компании, это также получилось за счет продолжающегося роста международных перевозок, который составил 20,3%. Внутренние перевозки "Трансконтейнера" в четвертом квартале снизились на 2,1%, до 229,7 тысячи TEU, экспортные выросли на 9,3%, до 121,7 тысячи TEU, импортные — на 23,4%, до 96,2 тысячи TEU, транзитные — на 47,1%, до 53,8 тысячи TEU.

"Снижение внутренних объемов перевозок в четвёртом квартале 2018 года связано с перераспределением подвижного состава в пользу быстро растущего сегмента международных перевозок на фоне дефицита вагонов, а также с оптимизацией порожних пробегов", — поясняется в сообщении.

Оборот контейнеров "Трансконтейнера" в 2018 году снизился до 32,5 с 37,8 суток годом ранее, платформ — до 11,9 с 12,1 суток. Коэффициент порожнего пробега контейнеров в 2018 году улучшился до 17,6% с 19,2%, платформ — до 3% с 3,9%.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.