МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Председатель совета директоров британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) Филип Хэмптон (Philip Hampton) покидает свой пост, сообщает компания.

"GlaxoSmithKline plc объявляет, что сэр Филип Хэмптон уведомил совет директоров о своем намерении покинуть пост председателя, и совет директоров приступил к процессу поиска преемника", — говорится в сообщении компании. Хэмптон вошел в совет директоров GSK в январе 2015 года. В мае того же года он был назначен председателем совета.

"После объявления о нашей сделке с Pfizer и предполагаемом отделении нового подразделения, я считаю, что это подходящий момент, чтобы уйти в отставку и позволить новому председателю контролировать этот процесс… и привести правление к следующему этапу для GSK", — отметил сам Хэмптон, чьи слова приводятся в релизе.

В декабре GSK и американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. договорились объединить свои подразделения в области здравоохранения в совместное предприятие с общим объемом продаж около 9,8 миллиарда фунтов стерлингов (12,7 миллиарда долларов). Сделка ожидается во второй половине 2019 года.

GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде.