МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Beluga Group, один из ведущих производителей алкоголя в России, увеличила отгрузки алкогольной продукции в 2018 году на 1,4% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 12,924 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.

"За 2018 год компания отгрузила на 1,4% продукции больше, чем в 2017 году — 12,924 миллиона декалитров. Отгрузки собственной продукции фактически остались на уровне соответствующего периода прошлого года и составили 11,726 миллиона декалитров", — говорится в сообщении.

В свою очередь отгрузки партнерских брендов, которые Beluga Group в России на эксклюзивной основе, повысились на 29,5% и составили 1,198 миллиона декалитров. Отгрузки продукции на экспорт увеличились на 32,5% — до 551 тысячи декалитров.

"Происходит значительное усиление позиций Beluga в Израиле и Индии, хорошие результаты демонстрируют Италия, Германия, Болгария, Голландия и Австрия, а также канал Duty Free", — поясняет компания. Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что группа расширяет аудиторию, усиливает активность в премиальном сегменте, а также диверсифицирует бизнес, развивая новые направления.

"Летом винное хозяйство "Поместье Голубицкое" вошло в состав группы, и в ближайшем будущем мы будем выпускать российское тихое вино в наиболее динамично развивающемся премиальном сегменте под брендом Golubitskoe Estate и игристое — Tete de Cheval. Вместе с экспертами рынка мы осваиваем новые категории крепкого алкоголя: один из важнейших запусков этого года – первый российский джин в премиум сегменте Green Baboon", — добавил Мечетин.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной системой дистрибьюции. В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".