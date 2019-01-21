МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глава компании SpaceX Илон Маск раздумывает над строительством туннеля в Европе для нового адронного коллайдера.

Ранее сообщалось, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) разрабатывает концепцию "коллайдера будущего". На первом этапе строительства может потребоваться около 9 миллиардов евро, включая 5 миллиардов, которые будут потрачены на создание стокилометрового тоннеля.

"На встрече Королевского общества, директор ЦЕРН спросил меня, построит ли Boring Company новый туннель для БАК. Это могло бы сэкономить несколько миллиардов евро", — написал Маск на своей странице в Twitter.

Впервые о планах построить так называемый Будущий циклический коллайдер (Future Circular Collider или FCC) ЦЕРН объявил в 2014 году. Одна из задач, которые предполагают решить ученые с помощью "коллайдера будущего", — это изучение природы бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц. Как рассчитывают авторы проекта, он поможет приоткрыть "дверь в мир новой физики", выходящей за пределы Стандартной модели. Начать эксплуатацию ускорителя планируется в 2040 году, а прослужит он 15-20 лет. К концу 2050-х годов начнет работу протонный ускоритель, его стоимость составит около 15 миллиардов евро. Он будет использовать тот же самый тоннель.

Маск основал буровую компанию (The Boring Company, также можно перевести как "скучная компания") в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.