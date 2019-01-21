МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являющиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), а также Сергей Студенников, бенефициар сети алкомаркетов "Красное & Белое", договорились об объединении своих активов в единый розничный бизнес, говорится в совместном заявлении предпринимателей, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову — 49%. "В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении", — говорится в сообщении.

В релизе также указывается, что под торговыми марками "Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов. В результате объединения сетей "образуется третий по размеру оборота ритейлер России", добавляется в сообщении.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Сеть алкомаркетов "Красное&Белое" была основана предпринимателем Сергеем Студенниковым в 2006 году. Сейчас сеть магазинов компании насчитывает свыше 6,5 тысячи объектов в 56 регионах России..