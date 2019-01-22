МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" вывела из кипрского офшора Novoport в юрисдикцию РФ контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщила компания.

"Вчера, 21 января 2019 года, "Транснефть" получила в прямое распоряжение 50,11% акций (контрольный пакет) порта НМТП. Акции были выведены компанией из кипрского офшора Novoport в юрисдикцию России", — говорится в сообщении "Транснефти".

Кроме того, "Транснефть" имеет в косвенном владении еще 11,89% акций НМТП — через "Транснефть-Сервис" и "НМТП-Капитал", также находящиеся в российской юрисдикции, уточняется в сообщении.

Также на сайте российского правительства сообщается, что кабмин выдвинул троих представителей РФ в состав совета директоров и ревизионной комиссии Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

"Выдвинуть кандидатов в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию… Новороссийского морского торгового порта", — говорится в распоряжении кабмина.

В список кандидатов в совет вошли председатель совета директоров производственного объединения "Кристалл" Лев Кузнецов и руководитель Росимущества Вадим Яковенко, в ревизионную комиссию — замначальника отдела управления Росимущества Никита Кожемякин.

Распоряжением кабмина Росимуществу поручено обеспечить включение этих людей в список кандидатур для голосования. Распоряжение датировано 19 января.