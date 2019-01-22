МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") на внеочередном собрании утвердили новый состав совета директоров группы, в который вошел вице-президент Ceconomy по M&A и управлению портфелем Андреас Блазе, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

Блазе также является главным инвестиционным директором и членом правления MediaMarktSaturn Retail Group. С 2015 года по 2016 год занимал позицию директора по M&A в Federal Mpgul GmbH, в 2010-2015 годы являлся инвестиционным директором в Capvic Equity Partners AG.

Внеочередное собрание, на котором был избран новый состав совета директоров, состоялось 18 января. Топ-менеджер заменил в совете директора по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy Максима Калюжного. Остальные члены совета директоров сохранили свои места, количественный состав (14 человек) также остался без изменений.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец 2018 года группа объединяла 941 магазин в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".