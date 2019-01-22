МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сделка по объединению группы "Дикси", сети "Бристоль" и алкомаркета "Красное&Белое" в единый бизнес, о которой было объявлено накануне, стала одной из крупнейших за всю историю российского ритейла.

В объединенном бизнесе бенефициарам "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть "Бристоль)" Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву будет принадлежать 51%. Владельцу "Красное&Белое" Сергею Студенникову – 49%.

"ДИКСИ" И ДРУГИЕ

По последним данным, "Дикси" является пятым по величине игроком рынка, "Красное&Белое" – седьмым. Под торговыми марками трех объединившихся компаний в России работает более 13 тысяч магазинов. Консолидированная выручка всех трех компаний за 2018 год, по оценкам аналитиков, превысила 600 млрд рублей.

Бизнес игроков до момента объединения развивался по-разному – были и успехи, и стагнация, и провалы. "Операционные результаты "Дикси" ухудшаются на протяжении уже нескольких лет. Согласно последним данным, в 2017 году выручка компании сократилась на 9% по сравнению с предыдущим годом, а конкурентные позиции "Дикси" в формате дискаунтеров ослабли. В целях исправления сложившегося положения в июне 2018 года акционеры приватизировали компанию и предприняли стратегический перезапуск", — пишут аналитики ВТБ Капитал в своем обзоре.

Сеть "Красное&Белое", напротив, лидировала по темпам роста, серьезно ослабив позиции других ведущих игроков в сегменте алкогольной продукции. За последние пять лет численность сети увеличилась в нетто-выражении на 4,6 тысячи магазинов, а продажи выросли в 14 раз.

ГРИМАСЫ КОНКУРЕНЦИИ

Появившийся в результате слияния ритейлер может стать третьим по величине игроком в продовольственной рознице с долей рынка 4%. "С продажами, которые оцениваются в 312,7 млрд рублей за первое полугодие 2018 года (против 734 млрд рублей для X5 и 595 млрд рублей у "Магнита") новая компания обгонит "Ленту" (продажи в первом полугодии 2018 года составили 193 млрд рублей) и станет третьим по величине игроком на российском рынке продовольственного ритейла", — пишут аналитики "Атона".

По мнению экспертов, это обострит ситуацию в отрасли, которая на фоне снижения покупательской способности населения и стагнации реальных доходов становится весьма конкурентной.

"Эти три сети дают неплохую бизнес-модель и вполне могут серьезно усилить конкуренцию на рынке ритейла. Мы не исключаем, что объединенная компания может провести IPO", — пишут аналитики Промсвязьбанка.

В свою очередь, в "Атоне" считают новость негативной с точки зрения восприятия для российских ритейлеров, поскольку эта сделка может привести к созданию более сильного игрока в российском продуктовом ритейле и потенциальному усилению конкуренции.

В ритейле больше, нежели в других секторах, значение масштаба. Взять хотя бы пример той же сети "Красное&Белое", которая после объединения нащупала параметры, позволяющие развиваться и "отъедать" долю в своем сегменте ", — рассуждает старший аналитик "Атона" по потребительскому сектору Виктор Дима.

Рост происходит за счет сокращения затрат на логистику, помещения, возможности найти крупных поставщиков и торговать с минимальной наценкой. Все это позволяет снизить стоимость товара для покупателя, что дает позитивный эффект с точки зрения прибыльности, пояснил эксперт.

А вот в долгосрочной перспективе повышение конкурентности на рынке с приходом нового игрока ожидаемо. Для потребителя это всегда хорошо, поскольку сулит низкие цены, компании же могут столкнуться с общим снижением прибыльности.

ЦБ освободил "Дикси Групп" от обязанности раскрывать информацию

С другой стороны, большой компании проще выйти на IPO – если такие планы есть у владельцев. Более крупный бизнес всегда интереснее инвесторам, поскольку ликвидности здесь больше и игроки второго эшелона востребованы меньше. Те же тренды типичны для западного рынка, который еще более консолидирован. Поле делят между собой 2-3 крупные сети, все остальные – лишь нишевые игроки.

ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ

При этом эксперты предупреждают, что объединение и поиск общей стратегии потребуют времени, ждать синергетического эффекта в 2019-20 годах преждевременно. Поэтому моментального усиления конкуренции не ожидается.

"Получение синергии займет время, возможно, годы. В первое время, как я полагаю, темпы открытий у нового игрока несколько снизятся в сравнении с тем, что было раньше", — считает аналитик по потребительскому сектору Райффайзенбанка Егор Макеев.

Вероятнее всего, бренды объединившихся компаний сохранятся, но, возможно, они усилят движение навстречу друг другу с точки зрения ассортимента. Так, "Красное&Белое" уже наращивает долю продуктов, и этот процесс будет продолжаться.

При этом ребрендинг действующих сетей вряд ли имеет смысл. Либо все бренды, либо как минимум два из них останутся, считает Макеев.

"Было бы логично, если бы компании работали в той же нише, что и сейчас, прежде всего, это касается алкогольного и табачного сегмента, поскольку они узнаваемы и имеют свое место на рынке. Эта ниша должна сохраниться, если не произойдет каких-либо глобальных изменений", — прогнозирует эксперт.