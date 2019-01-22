МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) закрыла сделку по покупке американской фармацевтической Tesaro, специализирующейся на производстве препаратов для лечения рака, за 5,1 миллиарда долларов, сообщает GSK.

"GlaxoSmithKline plc сегодня объявила о том, что она успешно завершила сделку по приобретению компании Tesaro, Inc…. за общую сумму около 5,1 миллиарда долларов (4 миллиарда фунтов)", — говорится в релизе.

Компании объявили о сделке в начале декабря 2018 года. GSK отмечает, что новое приобретение значительно укрепляет ее фармацевтический бизнес и расширяет возможности в области онкологии.

"Вместе с GSK мы сможем ускорить и улучшить наши инициативы по разработке и коммерциализации и, в конечном итоге, продлить жизнь большему количеству пациентов", — приводятся в сообщении слова президента и главного операционного директора Tesaro Мэри Линн Хедли (Mary Lynne Hedley).

Фармацевтическая GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде.

Tesaro — американская биофармацевтическая компания, основана в 2010 году. Производит лекарственные средства для онкобольных, основным ее продуктом является препарат для лечения рака яичников Zejula.