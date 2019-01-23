МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В проливах Босфор и Дарданеллы в Черном море образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с российской и казахстанской нефтью, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

"Танкеры ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, что является самым длительным временем ожидания по крайней мере с 2014 года и в два раза больше нормы, по данным Tribeca. Корабли, движущиеся в обратном направлении, ожидают по 15 дней", — пишет агентство.

По его информации, танкеры, стоящие в очереди, в общей сложности везут в порты Средиземноморья около 39 миллионов баррелей нефти.

Причинами задержки стали новые правила прохода судов через проливы, введенные Турцией еще в сентябре 2018 года. Согласно изменениям, большее количество судов должно сопровождаться буксирами. Также на судоходство в проливах повлияла плохая погода.

В середине января "Транснефть" сообщала о задержке прибытия танкеров в порт Новороссийск из-за штормов и образовавшейся очереди в Босфоре.