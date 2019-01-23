ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) надеется закрыть сделку с Alibaba по СП в электронной коммерции в течение ближайших двух месяцев, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы проинвестировали в сделку с Alibaba. Вместе с партнерами у нас есть контролирующий пакет в Alibaba в России. Мы ожидаем закрытия этой сделки в течение следующих двух месяцев", — сказал Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group в сентябре 2018 года объявили о создании СП в области электронной коммерции на базе бизнеса AliExpress в России и Pandao. Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 48%, "Мегафона" — 24%, РФПИ — 13%, Mail.Ru — 15%.