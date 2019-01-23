МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 декабря, увеличилась на 18% в годовом выражении, до 6,427 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Приходящаяся на головную организацию прибыль выросла на 20%, до 6,393 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,44 доллара против 2 долларов в 2017-2018 финансовом году. Продажи компании за отчетный период выросли на 0,2% по сравнению с прошлым финансовым годом, составив 34,128 миллиарда долларов.

Чистая прибыль P&G по итогам второго квартала фингода увеличилась на 26% в годовом выражении, до 3,216 миллиарда долларов. Приходящаяся на головную организацию прибыль выросла на 28%, до 3,194 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,22 доллара против 0,93 доллара в прошлом финансовом году. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,21 доллара. Продажи компании за отчетный период выросли на 0,2% год к году, составив 17,438 миллиарда долларов.

"Мы продемонстрировали устойчивые показатели органических продаж во втором квартале, продолжая динамику первого квартала… Мы уделяем особое внимание лидерству, эффективности и улучшению организации и внутренней культуры P&G, что позволяет показывать высокие результаты, несмотря на сложную конкурентную и макроэкономическую среду" — приводятся в релизе слова президента и главы P&G Дэвида Тейлора (David Taylor).

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter & Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.