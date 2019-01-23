МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Компания IKEA летом 2019 года откроет в Москве первый магазин нового формата площадью 7,7 тысячи квадратных метров, говорится в пресс-релизе компании.

"Летом 2019 года Москва станет одной из первых мировых столиц, в которой откроется магазин IKEA в черте города. В магазине площадью 7,7 тысячи квадратных метров в торговом центре "Авиапарк" будут представлены все отделы. Соглашение об аренде уже подписано торговым центром и розничной сетью", — говорится в сообщении.

В прошлом году компания открыла в "Авиапарке" первую в России дизайн-студию.

IKEA отмечает, что магазин в торговом центре станет одним из первых объектов нового формата: в отличие от дизайн-студий, в магазине будет представлен весь ассортимент товаров для дома. Покупатели смогут приобрести и забрать в магазине понравившиеся товары, включая небольшую мебель.

Крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом. Компания ожидает, что ежегодно магазин будут посещать около 4 миллионов человек.

"Чтобы стать ближе к покупателям, мы начали активно развивать систему многоканальных продаж, запустив онлайн-магазин IKEA и открыв семь Дизайн-студий в городах России. Открытие первого магазина ИКЕА в черте города – следующий шаг в этом направлении", — отметил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, слова которого приводятся в сообщении.