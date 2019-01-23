МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство швейцарской компании Barry Callebaut о приобретении российского производителя шоколада "Инфорум", выдав при этом предписание, говорится в материалах службы.

В начале октября 2018 года Barry Callebaut, один из крупнейших в мире производителей шоколада и какао-продуктов, заключила договор о приобретении российского производителя "Инфорум". ФАС сообщает, что служба рассмотрела ходатайство ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" о получении предварительного согласия на приобретение 100% акций ЗАО "Инфорум-Пром".

"На основании материалов и информации, имеющейся в распоряжении ФАС России, было установлено, что в результате совершения сделки произойдет горизонтальная интеграция на российском рынке шоколадной массы", — говорится в сообщении. При этом суммарная доля двух компаний станет существенной и значительно превысит доли других участников рынка, что может привести к ограничению конкуренции.

"ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства и об одновременной выдаче ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" предписания… об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Настоящее решение действует только в совокупности с указанным предписанием", — говорится в материалах.

В частности, согласно предписанию, в течение девяти месяцев с даты совершения сделки требуется разработать и представить на согласование в ФАС внутренний документ ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" и ЗАО "Инфорум-Пром", содержащий совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

В течение трех лет с даты совершения сделки необходимо будет предварительно информировать ФАС о решениях органов управления о сокращении или консервации производственных мощностей ЗАО "Инфорум-Пром" по производству шоколадной массы с представлением технологического или экономического обоснования. Кроме того, в течение этого периода необходимо обеспечить возможность размещения минимального объема заказа шоколадной массы (кроме заказов шоколадной массы, произведенной в соответствии со специальными требованиями или техническими условиями покупателей) в размере 1 тонны.