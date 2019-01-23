МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, избрал главой компании Хосе Сила (Jose Cil), который сейчас возглавляет ее дочернюю сеть Burger King, говорится в релизе RBI.

Сил вступает в должность немедленно, сменив на посту Даниэля Шварца (Daniel Schwartz), который займет новосозданную должность исполнительного председателя RBI, а также станет со-председателем совета директоров.

Сил работает в Burger King более 18 лет, а с декабря 2014 года возглавлял компанию. В результате его работы выручка сети превысила 20 миллиардов долларов, было открыто более 17 тысяч ресторанов Burger King в более чем 100 странах по всему миру.

"Я взволнован перед вступлением в новую должность и благодарен Дэниелу (Шварцу — ред.) и другим партнерам за доверие", — приводятся в релизе слова Сила. "У нас есть три замечательных бренда, талантливая ответственная команда и увлеченные, преданные делу франчайзи, которые помогут нам ускорить долгосрочный рост по всему миру", — отметил он.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является третьим по величине оператором сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает почти 25 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.