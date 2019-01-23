ДАВОС, 23 янв — ПРАЙМ. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в случае продажи АФК "Система" пакета акций "Детского мира" может присоединиться к корпорации и также продать акции ритейлера, при этом увеличивать долю в "Детском мире" фонд не намерен, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Если этот актив будет продаваться, то мы, скорее всего, присоединимся к "Системе" и продадим вместе с "Системой". Здесь очень простая логика, мы уже часть пакета продали в рамках IPO, получили очень привлекательную доходность, наш российско-китайский фонд. Мы заходили в него вместе с "Системой" и, соответственно, планируем выходить тоже вместе с "Системой", — сказал Дмитриев во время конференц-колла с журналистами.

"Сейчас мы изучаем все предложения, которые поступили. Если будет решение "Системы" продать актив, то мы присоединимся к ним с продажей. Премия к рыночным оценкам позволит нам получить очень высокую доходность на вложенные средства, соответственно, мы готовы выходить и инвестировать эти средства в другие проекты", — добавил он.

"Мы не планируем докупать акции… Мы рассматриваем либо сохранение нашей доли, либо выход из актива вместе с "Системой" по оценке точно не ниже рыночной, но возможно даже с премией к рынку", — добавил Дмитриев.

По его словам, интерес к покупке акций "Детского мира" проявляют "российские финансовые группы".

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.