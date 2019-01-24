МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подписал контракт с Кубой на поставку в эту страну 23 тепловозов, предназначенных для пассажирских и грузовых перевозок, сообщила компания.

"Трансмашхолдинг" и Tradex (официальный импортер подвижного состава на Кубе) подписали контракт на поставку магистральных тепловозов LDE-2500 для Союза железных дорог Республики Куба. В течение 45 месяцев со дня вступления контракта в силу, "Трансмашхолдинг" разработает, изготовит и поставит покупателю партию из 23 тепловозов", — говорится в сообщении российской компании в четверг.