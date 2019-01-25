МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 30 декабря) составила 760,6 миллиона долларов, что почти в 3 раза ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 0,61 доллара против 1,57 доллара в 2017-2018 фингоду. Выручка компании за отчетный период выросла на 9,2% — до 6,632 миллиарда долларов. Компания отмечает, что квартальная выручка стала рекордной для компании.

За первый квартал компания открыла 541 новую кофейню. При этом более двух третей новых кофеен были открыты за пределами США. В первом квартале предыдущего года компания открыла 700 новых кофеен.

"Starbucks в первом квартале показала хорошие операционные результаты, продемонстрировав продолжающийся рост бизнеса", — приводятся в релизе слова президента Starbucks Кевина Джонсона (Kevin Johnson).

Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 30 декабря 2018 года компания Starbucks Corporated управляет сетью из 29,865 тысячи кофеен и магазинов.