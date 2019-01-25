ДАВОС (Швейцария), 25 янв — ПРАЙМ. Сбербанк ведет переговоры с РЖД и правительством Москвы о проведении к новому зданию "Сбербанк-Сити" на Кутузовском проспекте станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы обсуждаем у себя внутри формат, что "Сбербанк-Сити" соединится полностью с линией метро и с МЦК, будет иметь транспортный хаб фактически внутри здания. Такую возможность мы сейчас обсуждаем с властями города и РЖД. Это будет, по сути, уникальный проект: наши сотрудники будут приезжать прямо внутрь здания, приходить в магазины и центры предоставления различных услуг", — сказал Кузнецов в кулуарах форума в Давосе.

Крупнейший российский банк планирует создать комплекс из пяти зданий "Сбербанк-Сити" в Москве по адресу Кутузовский проспект, 32. Кузнецов пояснил, что все пять зданий "Сбербанк-Сити" объединятся под землей с возможностью передвижения по всему этому подземному пространству. Он добавил, что пока рано говорить о том, сколько сотрудников будет работать в новом пространстве, но не исключил, что в перспективе это может быть 25 — 30 тысяч человек.

Расходы на создание "Сбербанк-Сити" Кузнецов пока не озвучил. По его словам, банк будет следить за тем, чтобы они не превысили средства, полученные от реализации тех объектов недвижимости, в которых сегодня базируется Сбербанк.

"Там будет создан конгресс-центр, и, как мне представляется, и достаточно большой конференц-зал. Там будут созданы новые возможности, не только для предоставления услуг сотрудникам, но и для занятий спортом. То есть будет разработана специальная инфраструктура для того, чтобы сотрудникам было комфортно трудиться и быть еще более эффективными", — описал зампред Сбербанка инфраструктуру будущего комплекса.

Сбербанк в ноябре прошлого года сообщил о приобретении офисного комплекса рядом с "Москва-Сити", куда к концу 2021 года планирует завершить перенос штаб-квартиры. В настоящий момент Сбербанк занимает в Москве более чем 40 офисных объектов. Головной же офис банка площадью около 85 тысяч квадратных метров офис находится на улице Вавилова.