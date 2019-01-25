МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ, Светлана Берило. Рост цен на зерно и муку в РФ, который наблюдается с начала текущего года, повлечет за собой в ближайшие месяцы удорожание хлебобулочной продукции, считают опрошенные агентством "Прайм" участники рынка.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщал, что в январе текущего года цены на продовольственную пшеницу и муку в России достигли исторических максимумов, стоимость пшеничной муки у производителей и оптовых компаний практически во всех субъектах РФ превысила предыдущие рекорды 2016 года. По данным экспертов, по ценам на ржаную муку в ряде регионов также были зафиксированы новые исторические рекорды.

"Вопрос "может ли рост цен на зерно и муку" вызвать удорожание хлеба – риторический. Да, может. Ближе к концу текущего месяца можно будет дать более точные прогнозы относительно сроков и размеров повышения. Еще мало времени прошло после праздников, чтобы люди собрались с силами для принятия ответственных решений", — сказал председатель правления Национального союза хлебопечения (НСХ) Сергей Щедрин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА

ИКАР отмечал, что на подорожание муки в начале 2019 года повлияло увеличение цен на зерно, повышение НДС на услуги, а также тарифов ЖКХ. При этом эксперты уточняли, что, несмотря на весьма резкий рост цен, маржинальность мукомольного производства продолжала складываться "на крайне невысоком уровне в связи с опережающим ростом цен на зерно". Как отмечают эксперты, тренд роста цен на пшеницу и муку продолжился.

"Вслед за изменением котировок на международном рынке наблюдается прирост цен в регионах России. Внутренний рынок плавно реагирует на рост цены в долларах, ввиду несколько укрепившегося за последний месяц курса рубля, но, тем не менее, пшеница третьего класса сегодня приближается к 14 рублям за килограмм, пшеница четвертого класса — к 13 рублям за килограмм, дорожают и остальные виды зерна", — сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По данным собеседника агентства, средние цены на пшеничную муку высшего сорта сегодня находятся на уровне 18,5 рубля за килограмм, а с учетом отгрузки достигают 22,3-22,4 рубля за килограмм.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

"Рост цен на зерно и муку, с учетом того, что доля муки в себестоимости хлеба составляет 1/3, повлечет за собой удорожание хлебобулочной продукции. Производители понимают необходимость сдерживания роста цен на хлеб, как на социальный продукт. Некоторые предприятия делают это за счет своей рентабельности. Однако в текущей ситуации рост цен очевиден для ряда предприятий, которые в прошлом году не согласовали новый прейскурант", — считает Востриков.

Согласно прогнозам эксперта, рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже "отыграли" августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%. "Как именно ситуация будет развиваться — зависит от переговоров с торговыми сетями, субъектовыми органами власти. По нашим данным, обсуждения пройдут в течение ближайших месяцев. Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года", — уточнил собеседник агентства.

"Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от курсовой динамики, стоимости продукции на чикагской бирже и действий регуляторов. В феврале, скорее всего, экспортные поставки снимут излишки, которые есть на внутреннем рынке, и Минсельхоз, скорее всего, воспользуется одним из механизмов сдерживания цен: либо включив зерновые интервенции — как расширение предложения на рынок пшеницы для снижения цен, что маловероятно, либо будут введены экспортные пошлины, либо полный запрет экспорта", — предположил глава "Руспродсоюза".

Как добавил председатель правления НСХ, "ничто не говорит о том, что тренд с ростом цен на муку изменится". Согласно его предположениям, вопрос о повышении цен может решиться в феврале. "Цены (на муку – ред.) растут, а соответственно, этот вопрос становится острее. Как только решится первый, переговоры начнутся активно. Ожидаю, что в первой декаде февраля участники рынка заявят о повышении, кто-то первый, самый смелый, разошлет в установленные договорами сроки извещения сетям о планируемом повышении цен. А дальше и остальные последуют его примеру, глядя на результаты первых", — заключил Щедрин.