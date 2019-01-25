ДАВОС (Швейцария), 25 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций может войти в капитал "Медси", Segezha и агрохолдинга "Степь" в качестве миноритарного акционера, сказал агентству "Прайм" глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Нам интересы и, безусловно, все бизнесы, о которых вы упомянули… Это могут быть вхождения в акционерный капитал этих предприятий", — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о возможности участия РФПИ в капитале трёх соответствующих предприятий.

Говоря о доле, он сказал: "На миноритарную долю".

Дмитриев сообщил также, что РФПИ планирует привлечь китайских и арабских партнеров к инвестированию в объединенный фармхолдинг, создаваемый на базе "Биннофарма" и "Оболенского".

АФК "Система", ВТБ и менеджмент фармацевтического предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) в конце декабря объявили о планах к середине 209 года объединить компанию с принадлежащим "Системе" "Биннофармом" и создать фармацевтический холдинг.

"Да, Российско-китайский инвестиционный фонд планирует инвестировать в эту компанию, но это будут инвестиции не только Российско-китайского фонда, но и наших арабских партнёров", — ответил Дмитриев на вопрос, будет ли РКИФ инвестировать в объединенную фармкомпанию.

Портфель объединенной компании будет включать около 200 препаратов, она будет располагать четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области. Два из них приходятся на "Биннофарм", два — на OBL Pharm, которая уже имеет действующий завод в поселке Оболенское Московской области и в 2019 году планирует запустить там еще один завод мощностью 900 тонн таблетмассы, который будет производить твердые лекарственные формы препаратов из ее портфеля.