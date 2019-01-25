МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании за 2018 год увеличили перевозки пассажиров на 10,6%, до 116,2 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Перевозки на международных воздушных линиях выросли на 11,5%, до 47,3 миллиона пассажиров. Перевозки на внутренних линиях — на 10%, до 68,8 миллиона пассажиров.

Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,6 процентного пункта, до 83,8%.

Пассажиропоток авиакомпаний в декабре вырос в годовом выражении на 10,9% — до 8,5 миллиона человек.

Авиакомпания "Аэрофлот" за прошедший год увеличила перевозки пассажиров на 8,9% — до 35,8 миллиона человек.