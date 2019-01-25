МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Южноафриканская медиагруппа Naspers хочет довести свою долю в онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito до 100%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Naspers, которая уже владеет 68% в российской компании, ведет переговоры о выкупе оставшихся 32%. Медиагруппа может объявить о сделке уже в понедельник, сообщили источники.

Avito — один из крупнейших сайтов объявлений в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает в себя несколько разделов, включая "Авто", "Работа" и "Недвижимость".

Южноафриканский медиахолдинг Naspers был основан в 1915 году. Ей принадлежит 28,4% в Mail.Ru Group, а также 31,2% в китайской Tencent и 43,1% в индийской MakeMyTrip Limited. Naspers работает более чем в 120 странах, бумаги группы торгуются на Йоханнесбургской и Лондонской биржах.