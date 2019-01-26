СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Аэропорт "Симферополь" в субботу утром начинает принимать самолеты, которые накануне вечером были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за тумана в столице Крыма, сообщил РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

Вечером в пятницу сильный туман в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта "Симферополь" не позволил принять несколько рейсов, которые вылетели в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщили в аэропорту.

"Первый из 9 самолетов, отправленных вечером в пятницу на запасные аэродромы в Сочи, Анапу, Ростов-на-Дону и Краснодар прибудет в аэропорт "Симферополь" в ближайшие полчаса. Штатная работа аэропорта, прерванная туманом, восстановлена", — сказал Лаптев.