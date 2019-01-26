МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах столицы, сообщается на сайте ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с заявлениями ряда авиакомпаний об отмене и задержках авиарейсов по причине неблагоприятных погодных условий в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров (потребителей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проводит проверку для установления причин задержек и отмены рейсов, а также соблюдения прав пассажиров при ожидании рейсов.