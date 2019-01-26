МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщается в Twitter столичной воздушной гавани.

"Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: сильный ливневый снег. Отмен рейсов по метеоусловиям Внуково нет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочной полосы от снега.