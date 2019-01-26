МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) будут круглосуточно убирать железнодорожные полотна в связи с ухудшением погоды, сообщила пресс-служба РЖД.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Согласно прогнозу, днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы.

"В связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, для обеспечения безопасности перевозок железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов", — говорится в сообщении.

Кроме того, устранять последствия снегопада днем выехали 88 спецмашин, а также 1,5 тысячи железнодорожников.

"По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этих целей существует резерв: всего к зимнему сезону подготовлено более 160 единиц различной снегоуборочной железнодорожной техники", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ранее Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на воскресенье, 27 января, из-за сильного ветра, снега и обледенения.