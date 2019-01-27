СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Горение сжиженного газа на двух танкерах в Черном море продолжается шестые сутки, прогноза по срокам прекращения пожара нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.

"Информация не изменилась. Идет периодическое орошение. Суда стоят на якорях, никуда не двигаются. Горение пока сохраняется", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прогноза, как долго продлится горение судов, нет. "Мы не знаем, сколько внутри топлива", — сказали в пресс-службе.