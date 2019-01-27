СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость билетов на пассажирские поезда, которые начнут движение в Крым в конце 2019 года, пока не определена, она зависит от нескольких факторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога".

Ранее сообщалось, что продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 года.

"В настоящее время стоимость проезда не установлена. Она зависит от ряда составляющих: от тарифов, принятых компанией-перевозчиком и утвержденных ФАС России; маршрута поездки, класса обслуживания вагона, поезда", — говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительно, после открытия движения по железнодорожной части Крымского моста, Крым будет связан пассажирским сообщением с материковой частью России.

Крымская железная дорога — федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД. Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода — конец 2019 года.