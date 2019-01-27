СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Международный аэропорт "Симферополь" возобновил работу по приему и отправке рейсов в штатном режиме, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью авиаузла Игорь Лаптев.

Ранее сообщалось, что сильный туман парализовал работу авиаузла в первой половине дня в воскресенье. Воздушные суда были вынуждены уходить на запасные аэродромы Краснодарского края.

"Мы принимаем и отправляем в штатном режиме. Практически все самолеты, которые ушли на запасные аэродромы, к нам вернулись. Те самолеты, которые ожидали в аэропортах отправления улучшения погоды, все к нам вылетели", — сказал РИА Новости Лаптев.

По его словам, ближайшие несколько часов будут обслужены все задержанные рейсы.