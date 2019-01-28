МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. ВТБ в рамках сделки по выводу En+ из-под санкций США увеличил долю в компании до 22,27% с 7,65% голосующих акций, но при этом передал права голоса по 16,02% из них, следует из материалов второго по размеру активов российского банка. В его пресс-службе приветствовали решение американского минфина и выразили мнение, что такое развитие ситуации благоприятно для компании.

Согласно первому сообщению банка, он увеличил долю в En+ Group plc "путем приобретения акций". "Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 7,65%… после наступления соответствующего основания: 22,27%", — сообщил эмитент.

Во втором сообщении ВТБ проинформировал о сокращении доли голосов по акциям En+, которыми банк вправе распоряжаться, до 6,25% с 22,27%. Основанием стала "передача права голоса по акциям". Таким образом, банк передал права голоса по 16,02% акций.

Оба события произошли 26 января. En+ актуализировала список независимых лиц, получающих право голосовать частью ее акций

Минфин США снял в воскресенье введенные в апреле санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. Санкции были сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, в том числе за счет передачи им части акций благотворительному фонду и за счет вступления банка ВТБ во владение частью акций, заложенных по обязательствам компаний бизнесмена.

Согласно сообщению En+, этими пакетами благотворительного фонда и ВТБ будут голосовать независимые американские доверенные лица. Кроме того, сам Дерипаска будет голосовать не более чем 35% акций En+. Как сообщал минфин США, бизнесмен передаст право голоса по принадлежащим ему акциям сверх этих 35% трасту, который будет обязан поддерживать позицию большинства акционеров, независимых от Дерипаски. Также независимой стороне будут переданы права голоса по бумагам акционеров En+, имеющих профессиональные или семейные связи с бизнесменом.

"Мы подтверждаем, что получили акции компании En+. Мы позитивно оцениваем последнее решение US Treasury (минфина США — ред.) и считаем, что динамика развития данной ситуации будет благоприятна для En+, "Русала", "Евросибэнерго", а также в целом для институциональных инвесторов", — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.