МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" за 2018 год увеличила перевозки пассажиров на 11,1% по сравнению с прошлым годом, до 55,71 миллиона человек, сообщила компания.

В декабре группа увеличила перевозки на 15,4%, до 4,33 миллиона человек.

"За двенадцать месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 55,7 миллиона пассажиров, что на 11,1% превышает результат 2017 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 35,8 миллиона пассажиров, что на 8,9% больше, чем за прошлый год", — говорится в сообщении.

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре говорил, что по итогам 2018 года группа, по прогнозам, увеличит пассажиропоток на 11,8%, до 56 миллионов пассажиров.

Пассажирооборот группы за год увеличился на 9,9% по сравнению с прошлым годом, пассажирооборот компании — на 6,7%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и составил 82,7%, по авиакомпании показатель снизился на 1,3 процентного пункта, до 80,5%.

В декабре пассажирооборот группы увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 9,1%.