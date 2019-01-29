МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", выдвинула кандидатуру экс-заместителя председателя правления и главы розничного блока Сбербанка Александра Торбахова в наблюдательный совет, говорится в сообщении компании.

"Совет одобрил кандидатуру г-на Торбахова 25 января этого года, а 10 мая 2019 года ее рассмотрит годовое общее собрание акционеров. В повестку также включен вопрос о назначении г-на Торбахова на пост председателя создаваемого комитета по инновациям и технологиям", — сказано в сообщении.

Новый комитет займётся анализом и представлением наблюдательному совету рекомендаций по цифровой трансформации, инновациям и технологиям, уточняется в сообщении.

До прихода в Сбербанк Торбахов работал генеральным директором компаний "Вымпел-Коммуникации" и "Росгосстрах-Жизнь".

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец декабря достигло 14,431 тысячи. X5 в 2018 году увеличила выручку на 18,5% — до 1,5 триллиона рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.