МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Граждане России, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут получить право на ипотечные каникулы. Как рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов, это касается только одного кредитного договора. Период каникул — год, но не больше шести месяцев за раз.

При этом, пояснил Швецов, ЦБ предлагает дать заемщикам возможность самим решать, будут ли они полностью приостанавливать выплаты либо снижать сумму платежей на время каникул.

"Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев", — сообщил зампред.

Он подчеркнул, что таким образом ипотечный заемщик будет заинтересован в том, чтобы как можно меньше тратить запас каникул: их можно будет брать несколько раз в случае непредвиденных ситуаций. При этом регулятор предлагает предоставить россиянину право самому решить, "берет он полные каникулы, то есть не платит вообще, либо в течение этого времени просто снижает суммы платежей".

"Из опыта реструктуризации ипотечных кредитов известно, что свыше 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность. Многие банки уже внедрили реструктуризацию в свою практику, мы предлагаем распространить этот опыт на весь рынок", — отметил Швецов.

При этом введение в России "ипотечных каникул" не потребует создания повышенных резервов кредитными организациями, так как временное приостановление платежей по жилищным кредитам не считается просрочкой.

"Когда право на каникулы, в силу закона, будет прописано в договоре, временное приостановление платежей со стороны заемщика не нарушит его договорных обязательств, не будет считаться просрочкой, соответственно банк не обязан рассматривать данный кредит как проблемный и не должен приостанавливать начисление процентов и создавать под него повышенные резервы", — сказал Швецов.

По его словам, многие банки уже внедрили реструктуризацию в свою практику, ЦБ же предлагает распространить этот опыт на весь рынок.

"И, как я уже сказал, банк с нашей точки зрения ничего не теряет, потому что, в соответствии с той же самой полной стоимостью кредита происходит перераспределение тех платежей, которые гражданин временно не делает, по той же процентной ставке на более поздние сроки, то есть финальная дата погашения ипотечного кредита просто отодвигается", — подчеркнул первый зампред ЦБ.

Как следует из законопроекта, ипотечные заемщики в стране смогут взять каникулы в виде отсрочки платежей по кредиту в случае наступления сложной ситуации. Например, в случае, если заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода. В декабре 2018 года глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что законопроект может быть принят в первом квартале 2019 года.