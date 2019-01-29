МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за 2018 год сократилась в 1,9 раза по сравнению с 2017 годом — до 11,153 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 1,87 доллара против 3,52 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода выросла на 2%, до 53,65 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала чистый убыток в размере 394 миллионов долларов против прибыли в 12,274 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию убыток составил 0,07 доллара против прибыли в 2,02 доллара в четвертом квартале 2017 года. Квартальная выручка Pfizer приэтом также выросла на 2%, до 13,976 миллиарда долларов. Аналитики, чье мнение приводит агентство MarketWatch, ожидали квартальную выручку в размере 13,899 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года компания планирует получить выручку в размере 52-54 миллиардов долларов, при этом аналитики ожидали прогноз по этому показателю на уровне 54,3 миллиарда долларов. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию — на уровне 2,82-2,92 доллара (против ожиданий аналитиков в 3,04 доллара на акцию).

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.