МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ирландский лоукостер Ryanair увеличил свою долю в австрийской авиакомпании LaudaMotion до 100%, сделка была завершена в декабре, говорится в сообщении LaudaMotion.

"LaudaMotion… сегодня подтвердила, что Ryanair завершил приобретение 100%-ного пакета акций Laudamotion у NL Holdings в конце декабря. Laudamotion теперь становится 100%-ной дочерней компанией Ryanair Holdings Plc, группы, которая владеет крупнейшей в Европе авиакомпанией", — сообщается в релизе. Финансовые детали сделки не уточняются.

Австрийская авиакомпания отмечает, что сделка с Ryanair позволит ей увеличить парк до 30 самолетов Airbus летом 2020 года. Ожидается, что за счет расширения парка воздушных судов пассажиропоток LaudaMotion вырастет до 7,5 миллиона пассажиров в 2021 году с 4 миллионов. В следующем месяце авиаперевозчик планирует объявить детали 20 новых маршрутов из Вены, Штутгарта, Дюссельдорфа и Пальмы-де-Майорка (Балеарские острова).

В июле прошлого года Еврокомиссия одобрила сделку покупки авиакомпании LaudaMotion лоукостером Ryanair. Ирландский авиаперевозчик в марте заявил о покупке 24,9% акций в LaudaMotion, а в августе довел свою долю в компании до 75%.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает полеты между 180 аэропортами в 28 европейских странах, выполняет более 1,6 тысячи рейсов в сутки. Компания LaudaMotion принадлежала известному австрийскому автогонщику, трехкратному чемпиону мира в классе Формула-1 Ники Лауде, который также является основателем авиакомпании Niki.